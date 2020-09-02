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ضبط 159 قطعة أجهزة غير مصرح بتداولها في الدقهلية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:40 ص
ضبط 159 قطعة أجهزة غير مصرح بتداولها في الدقهلية حملات أمنية ـ أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط 159 قطعة أجهزة غير مصرح بتداولها بالدقهلية، وذلك إستمراراً لجهود أجهزة وزارة الداخلية المستمرة لمكافحة كافة صور الجريمة خاصة فيما يتعلق بمكافحة جرائم حيازة الأجهزة والمعدات غير المصرح بتداولها.

تمكنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات من ضبط "أجهزة غير مصرح بتداولها" بحيازة أحد الأشخاص (صاحب محل لتجارة كاميرات المراقبة وأجهزة الإنذار- بمحافظة كفر الشيخ)، وبمواجهته قرر بشراء المضبوطات من أحد مواقع التسوق الإلكترونى، وأضاف بتواصله تليفونياً مع "مالكة شركة شحن - مقيمة بدائرة قسم شرطة المنصورة بالدقهلية" عن طريق هاتفها الخاص، والإتفاق معها على توريد (32 جهاز ربيتر) ، وتسليمها بنطاق محافظة كفر الشيخ.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمة أثناء إستقلالها سيارة أجرة، وبحوزتها "32 جهاز ربيتر وملحقاته – 64 هوائى داخلى – 31 هوائى خارجى – 32 مشترك أجهزة خاصين بجهاز الربيتر"، وبمواجهتها أقرت بشرائها للأجهزة المضبوطة من إحدى شركات الإلكترونيات بمحافظة الدقهلية، فتم إتخاذ الإجراءات القانونية تجاه الواقعة.

 


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