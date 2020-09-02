ضبط 100 طن سكر "متحجر" قبل بيعها للمواطنين بقصد الغش والتدليس بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

وجهت إدارة مباحث التموين بسوهاج ، حملة تموينية مكبرة بإشراف اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير الأمن ، وذلك لتحقيق أقصي درجات الرقابة على الأنشطة التجارية والصناعية وضبط الأسعار والأسواق لتخفيف الأعباء علي عموم المواطنين ومحدودي الدخل.

وقد أسفرت جهود الحملة عن ضبط 54 قضية تموينية من بينها ضبط " خالد م م خ " 55 سنة أمين مخازن لحيازتة كمية من السكر غير مطابق للمواصفات القياسية "متحجر " وتدوين بيانات على العبوات قابلة للازالة بقصد الغش والتدليس ، تم ضبط عدد 100 طن ، وتم ضبط " كيرلس م خ ت " 31 سنة ، مقيم مركز جرجا صاحب محل قطع غيار سيارات لحيازة وعرض سلع مجهلولة المصدر بدون فواتير ، تم ضبط عدد 40 قطع غيار سيارات .

كما تم ضبط 10 قضايا مخابز انتاج خبز بلدى غير مطابق للمواصفات و5 قضايا قضية إنتاج خبز بلدي ناقص الوزن و6 قضايا عدم الإعلان عن مواعيد تشغيل المخبز ، و5 قضايا مخابز غلق اثناء مواعيد العم و7 قضايا مخابز عدم صرف بون خبز للمواطنين و10 قضايا عدم الاعلان عن الأسعار و4 قضايا عدم حمل شهادة صحية و3 قضايا عرض لحوم مكشوفة بدون غطاء شاش وجار الإستمرار في الحملات على الأسواق.