سفير كوريا الجنوبية ومحافظ بنى سويف يزوران الجامعة التكنولوجية.. صور

فريق المحافظات

زار الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، وهونج جي ووك سفير دولة كوريا الجنوبية الجامعة الكورية التكنولوجية بمدينة بني سويف الجديدة شرق النيل، حيث رافقهما من الجانب الكوري كل من: كيم دونج جون رئيس القطاع الاقتصادي، وكوون ينجمن سكرتير ثاني بالسفارة، وأوه يوون كام مدير الوكالة الكورية للتعاون الدولي، ومن الجانب المصري الدكتور أحمد حسنى مستشار الدعم الفني بوزارة التعليم العالي، واللواء هشام شادي السكرتير العام للمحافظة، واللواء حسام حمودة السكرتير العام المساعد، والدكتور سيد عبد الخالق رئيس الجامعة التكنولوجية، ونهى محمد مدير التعاون الدولي، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الاقتصادية بالمحافظة.

استهل المحافظ والوفد الكوري الزيارة بعقد لقاء تم خلاله عرض "presentation" لمكونات الجامعة والتي تضم قاعات للدراسة، ومعامل ومكتبات للوسائط الرقمية، ملاعب خماسية وكافتيريا ومنطقة خدمات أخري ،حيث تقوم الجامعة بتدريس برنامجين دراسيين، الأول برنامج ميكاترونكس الذي يتسم بالطابع التطبيقي والتكنولوجي لإكساب الطلاب الخلفية المعرفية في مجالات الميكانيكا والكهرباء والمعلوماتية، وتنمية مهارات الطلاب باستخدام أحدث التقنيات التكنولوجية، والبرنامج الثاني خاص بتكنولوجيا المعلومات، ويهدف إلى إعداد وحفظ واسترجاع النسخ الإلكترونية من الوثائق والمراجع وتشخيص أعطال الحاسب الآلي، وإدارة نظم وموارد تشغيل شبكات الحاسب ويكتسب أهميته باعتباره أحد متطلبات السوق المحلي لتغطية احتياجات الصناعة الحديثة القائمة على استخدام الكمبيوتر والتقنيات الرقمية.

وتضمن العرض بعض التفاصيل حول الجامعة التكنولوجية وأهميتها فى تحسين النظرة المجتمعية لخريجي التعليم الفني، فضلاً عن رفع قدرات الخريجين،بما يتوافق مع متطلبات سوق العمل داخليا وخارجيا،واستحداث برامج وتخصّصات جديدة ،عن طريق تقديم تعليم تكنولوجى متميز من خلال برامج علمية وعملية ذات جودة عالية في التعليم الجامعي، فضلاً عن تأهيل خريجين بمستوى متميز من المعرفة والإبداع التكنولوجى، قادرين على المنافسة والعمل الجماعي والابتكار.

عقب الاجتماع تجول المحافظ ومرافقوه داخل أقسام الجامعة،شملت قاعات المحاضرات والمعامل المُجهزة،ومكتبة الوسائط الرقمية،حيث تابع المحافظ ومرافقوه سير العملية التعليمية بالجامعة،وكيف تدار المنظومة والآليات المتبعة حسب أعلى المعايير التعليمية والجودة المطلوبة،ومتابعة جانبا من المحاضرات النظرية والعملية ، ومناقشة عدد من الطلاب الذي يدرسون في تلك الفترة.

ومن جهته، أثنى محافظ بني سويف على المشروع الذي يعد صرحا تعليميا نوعيا، يجسد التطور الكبير في العلاقات الثنائية بين مصر وكوريا ، لافتاً لأهمية التعليم الفني والتكنولوجي في تأهيل الكوادر البشرية للمشاركة في خطط التنمية بمصر، من خلال تزويد سوق العمل المصري بالعمالة المؤهلة لتنفيذ المهام المنوطة بها على مستوى فني عال،لاسيما في الوظائف ذات التقنيات الفنية العالية، مشيرا إلى أهمية وجود هذه النوعية من التعليم خاصة في ظل حاجة بني سويف لخريجين على مستوى عال من التدريب الفني والعلمي ولديهم القدرة على الوفاء بمتطلبات سوق العمل، خاصة في ظل الزيادة المطردة في المصانع والشركات بمناطق المحافظة الصناعية، والتي تحتضن كبريات الشركات سواء على المستوى المحلي أو الدولي.

وبدوره أكد السفير الكوري حرص بلاده على دعم التعاون بين الجامعات المصرية ونظيرتها الكورية، من خلال المنح وتدريب الطلاب المصريين في الجامعات الكورية، مشيدا بقرار القيادة السياسية المصرية الخاص بإنشاء الجامعات التكنولوجية باعتبارها نقلة مهمة في استحداث مسار في مجال التعليم المهني التكنولوجي ضمن الخطوات العملية المنفذة في إطار رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.