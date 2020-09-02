اليوم السابع
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رئيس الوزراء الفلسطينى يلتقى بالمبعوث النرويجى

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 08:28 م
رئيس الوزراء الفلسطينى يلتقى بالمبعوث النرويجى رئيس الوزراء الفلسطينى محمد اشتية
وكالات

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التقى رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، في رام الله اليوم، بالمبعوث النرويجي لعملية السلام في الشرق الأوسط تور فنيسلاند وذكرت وسائل إعلام فلسطينية، أنّ اشتية بحث مع فنيسلاند التطورات السياسية وأجندة اجتماع لجنة تنسيق مساعدات الدول المانحة AHLC المزمع عقده قبل نهاية العام الجاري في أوسلو.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، قال اشتية: إنّ اجتماع المانحين المقبل يجب أن يحمل رسالة بأن حلّ الدولتين ما زال يلقى دعماً دولياً وممكن التطبيق، وأن المجتمع الدولي لن يكتفي بإصدار البيانات، بل سيكون هناك جهد دولي لخلق مسار سياسي على أسس واضحة وأرضية الشرعية الدولية والقانون الدولي.

ودعا رئيس الوزراء الفلسطيني، فنيسلاند لحثّ الدول المانحة على تقديم مساعدات جدية للسلطة الوطنية لتمكينها من الخروج من الأزمة الحالية.


محمد اشتيه

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