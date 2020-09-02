رئيس الوزراء البريطانى يجرى اتصالا هاتفيا مع نظيره اليابانى

وكالات

أجرى رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم اتصالاً هاتفياً مع نظيره الياباني شينزو آبي، وناقشا خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل دعمها، بما فيها مفاوضات اتفاق التجارة الحرة بين الدولتين، بالاضافة إلى القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

ووفقا لما أوردته وكالة الأنباء السعودية "واس"، شكر جونسون نظيره الياباني الذي استقال مؤخراً على الخدمات الجليلة التي قدمها في سبيل تقوية علاقة المملكة المتحدة واليابان، متمنياً له التوفيق في مستقبل حياته العملية والشخصية.