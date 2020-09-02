رئيس المنطقة الاقتصادية قناة السويس يكشف حجم الاستثمارات خلال الـ5 سنوات الماضية

كتب محمد عبد المجيد

قال المهندس يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس بمساحتها 460 مليون متر، والتي تضم 6 موانى و4 مناطق صناعية، خلال الـ5 سنوات الماضية كانت هناك فرصة أن تعمل الهيئة مع عناصر بالدولة لتهيئة المنطقة بالبنية التحيتة المناسبة، وكان هناك اهتمام بالـ6 موانئ بين توسعة وتجهيز أرصفة كثيرة وتعميق أكبر لها، حتى تعمل بشكل أفضل و تجذب أعمال إضافية، مشيرا إلى أن السنوات الخمس الماضية تعدى حجم الاستثمارات التي تم ضخها بالمنطقة الاقتصادية الـ17 مليار دولار طبقا للحصر الأخير، وتحقيق فرص عمل بالموانئ تقترب من 75 أو 80 الف فرصة عمل مباشرة، وطوحنا أكبر من تلك الاستثمارات كذلك عدد أكبر في فرص العمل وجودتها.

وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، خلال مداخلة عبر برنامج سكايب، اليوم الأربعاء، على برنامج مساء dmc، والذى يقدمه الإعلامى رامى رضوان على فضائية DMC، أن الظروف اختلفت في فترة كورونا، ولكن كان هناك تأثير مباشر على بعض الموانئ بصورة إيجابية، وكان هناك فى بعض الموانى عمل بصورة أكبر في تلك الفترة، مشيرا إلى أن انقطاع بعض الأسواق بين الصين وأوروبا أعطانا القدرة بتشغيل موانينا بشكل أكبر، وتم مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية سواء للسفن القادم أو العاملين عليها أو الموجودين في الساحات.



وقال يحيى زكى رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن هناك استراتيجية 2020- 2025 يتم استهداف من خلالها مجموعة من الصناعات حتى يتم جذب استثمارات جديدة للمناطق الاقتصادية بقناة السويس، وتوطين صناعات محددة، وأنه تم الإعلان من فترة أنشاء مصنع للمركبات الكهربائية الخاصة لخطوط المترو بمنطقة شرق بورسعيد خلال الفترة القادمة.



وأشار يحيى زكى، إلى أن مصر قادرة كدولة أن تكون المنفذ الحقيقى للقارة الأفريقية، وهناك حاليا شبكة من الطرق التى تمر بعدد كبير من الدول الافريقية وتنتهى في جنوب أفريقيا، وأن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس مؤهلة لتكون بوابة مصر لإفريقيا، مؤكدا على بدء العمل في منطقة صناعية جديدة مع موانئ دبى العالمية.



وأكد رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، على أنه يتم التركيز الأن على الحوافز الغير ضريبية والتسهيلات، وتسهيل مناخ و بيئة العمل في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، للمستثمرين الأجانب الجادين الذين يعملون في تصدير منتجاتهم إلى الخارج، وهناك إمكانية إنهاء الأعمال من خلال الشباك الواحد واستخراج التراخيص والإجراءات المختلفة، موضحا، أن في الربع الأخير من العام الحالي سيتم الإعلان عن التسهيلات والحوافز المقدمة للمستثمرين، وكذلك خطة 2020- 2025.