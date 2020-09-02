اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 07:25 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

رئيسة مجلس النواب البحرينى تؤكد أن العلاقات البحرينية السعودية استراتيجية ومتميزة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 06:34 م
رئيسة مجلس النواب البحرينى تؤكد أن العلاقات البحرينية السعودية استراتيجية ومتميزة فوزية بنت عبدالله زينل
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكدت فوزية بنت عبدالله زينل رئيسة مجلس النواب بمملكة البحرين، أن كلمة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ، خلال استقبال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي، والتي أكد فيها "أن الاستقرار والتضامن الخليجي يعتمد في جميع المواقف على الشقيقة الكبرى، المملكة العربية السعودية، بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وأننا معها في السراء والضراء بما يحقق الاستقرار والازدهار في المنطقة"، هي كلمة شاملة وجامعة، عبرت عن الموقف البحريني، الراسخ والثابت، الأصيل والعريق، تجاه المملكة العربية السعودية الشقيقة، وحجم العلاقات الاخوية الوطيدة، الثنائية المشتركة، تأكيداً وتقديرا لدور ومكانة وأهمية المملكة العربية السعودية في تحقيق الأمن والاستقرار والتطور للمنطقة.

 ووفقا لوكالة الأنباء البحرينية، أشادت بما تشهده العلاقات البحرينية السعودية من عرى وثيقة وتطور مستمر وتفاهم وتكامل بفضل القيادة الحكيمة للملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد ، وأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، عاهل المملكة العربية السعودية الشقيقة، والعلاقة الاستراتيجية الممتدة عبر التاريخ بين البلدين والشعبين الشقيقين، فالبحرين والسعودية وطن واحد وقيادة واحدة وشعب واحد.

 وأعربت عن بالغ الفخر والاعتزاز بالموقف السعودي المشرف والدائم مع مملكة البحرين، مؤكدة بكل الوفاء والامتنان الموقف البحريني الثابت والمستمر مع المملكة العربية السعودية في كل الاوقات، مشيدة بالدور السعودي الرفيع في دعم التضامن الخليجي وقضايا الامة العربية والاسلامية ومناصرة القضايا الانسانية.

 كما أعربت عن بالغ التقدير لدور دولة الامارات العربية المتحدة الشقيقة في دعم القضايا العربية والاسلامية، والتأييد النيابي التام لإشادة الملك بالمواقف التاريخية الثابتة لدولة الإمارات العربية المتحدة الشقيقة في الدفاع عن قضايا ومصالح الأمة العربية والإسلامية، ومساعيها الحثيثة للوصول الى حل عادل وشامل يضمن نيل الشعب الفلسطيني لحقوقه المشروعة ويحقق السلام الدائم في المنطقة.

  


البحرين

السعوديه

الامارات

امريكا

النواب البحرينى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الصحافة العربية اليوم.. ولي عهد السعودية يبحث مع كوشنر تعزيز السلام فى المنطقة.. الصحف الإماراتية تؤكد استمرار دعم الإمارات للقضية الفلسطينية.. وزير الخارجية السعودى فى الكويت.. افتتاح مطاعم ومقاهى البحرين غدًا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 02:30 م

مطاعم ومقاهى البحرين تفتح أبوابها غدًا وسط إجراءات احترازية لتفادى كورونا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 01:47 م

المؤشر العام لسوق البحرين المالى يتراجع بختام تعاملات اليوم بنسبة 0.52%

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:55 م

ارتفاع بورصة البحرين بالمستهل.. واستئناف التداول على سهم الإثمار القابضة

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:59 ص

رحلة السلام تحط فى البحرين.. كوشنر فى المنامة على رأس وفد أمريكى ضمن جولة بعواصم خليجية.. ملك البحرين لكبير مستشارى ترامب: الاستقرار الخليجي يعتمد على السعودية.. ويشكر الإدارة الأمريكية على جهود إحلال السلام

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:13 ص


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة