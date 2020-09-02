اليوم السابع
Ads
الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:56 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

خبير أمريكى يحذر من حقبة الأوبئة.. ويؤكد: كورونا مجرد البداية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:01 م
خبير أمريكى يحذر من حقبة الأوبئة.. ويؤكد: كورونا مجرد البداية الخبير الأمريكى أنطونى فاوتشى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

حذر أنطونى فاوتشى، مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية وخبراء آخرون من أن البشرية قد دخلت حقبة الأوبئة فى ظل تفشى فيروس كورونا الذى يرجح أن يكون أول الأوبئة القادمة.

وبحسب ما ذكرت مجلة "سيل" الأمريكية، فإن فاوتشى والمؤرخ الطبى ديفيد مورينز أكدا أن الحقبة الراهنة سوف تشهد تسارع وتيرة الأوبئة مدفوعةً بعوامل التصحّر والاكتظاظ الحضري والأسواق الرطبة للطرائد البرية التي ستكون مسؤولةً عن التدهور البيئي العالمي في هذا القرن، والذي يشكل "العامل المحدد الرئيسي لظهور المرض".

وتعاود تلك الأمراض الظهور إما من خلال تهديدات سابقة كفيروس غرب النيل أو البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أو تنتقل من الحيوانات البرية للبشر سيما فيروسات كورونا و"سارس" و"ميرس" واليوم فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2.

 

ويختم التقرير بالقول إن: "الأدلة تظهر بأن "سارس" و"ميرس" و"كوفيد 19" ليست إلا الأمثلة الأحدث على وابل قاتل من الفيروسات التاجية المقبلة والأوبئة الأخرى".

يقترب عدد حالات إصابات كورونا في العالم من 26 مليون شخص مسبباً أكثر من 850 ألف حالة وفاة.


أنطونى فاوتشى

كورونا

فيروس كورونا

زمن الأوبئة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

فاوتشي يتبرأ من قرار أمريكي بشأن المخالطين لمصابي كورونا.. اعرف التفاصيل

الخميس، 27 أغسطس 2020 01:56 م

فاوتشى: التعجيل باستخدام لقاح لكورونا يؤثر سلبا على اللقاحات الأخرى

الثلاثاء، 25 أغسطس 2020 06:20 ص

لقاح كورونا يشعل الحرب الباردة.. اللقاح الروسي في مرمي نيران واشنطن.. مسئول سابق بـ"FDA": كوكتيل مولوتوف.. "فاوتشي": أشكك في فاعليته.. وزير الصحة: علينا مراعاة الآثار الجانبية.. وموسكو تدافع عن تجربتها

الخميس، 13 أغسطس 2020 07:00 م

فاوتشي طبيب البيت الأبيض: فرص فاعلية لقاح كورونا ليست كبيرة

السبت، 08 أغسطس 2020 07:53 م


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة