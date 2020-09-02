خبير أمريكى يحذر من حقبة الأوبئة.. ويؤكد: كورونا مجرد البداية

وكالات

حذر أنطونى فاوتشى، مدير المعهد الأمريكى للأمراض المعدية وخبراء آخرون من أن البشرية قد دخلت حقبة الأوبئة فى ظل تفشى فيروس كورونا الذى يرجح أن يكون أول الأوبئة القادمة.

وبحسب ما ذكرت مجلة "سيل" الأمريكية، فإن فاوتشى والمؤرخ الطبى ديفيد مورينز أكدا أن الحقبة الراهنة سوف تشهد تسارع وتيرة الأوبئة مدفوعةً بعوامل التصحّر والاكتظاظ الحضري والأسواق الرطبة للطرائد البرية التي ستكون مسؤولةً عن التدهور البيئي العالمي في هذا القرن، والذي يشكل "العامل المحدد الرئيسي لظهور المرض".

وتعاود تلك الأمراض الظهور إما من خلال تهديدات سابقة كفيروس غرب النيل أو البكتيريا المقاومة للمضادات الحيوية أو تنتقل من الحيوانات البرية للبشر سيما فيروسات كورونا و"سارس" و"ميرس" واليوم فيروس كورونا المرتبط بالمتلازمة التنفسية الحادة الشديدة النوع 2.

ويختم التقرير بالقول إن: "الأدلة تظهر بأن "سارس" و"ميرس" و"كوفيد 19" ليست إلا الأمثلة الأحدث على وابل قاتل من الفيروسات التاجية المقبلة والأوبئة الأخرى".

يقترب عدد حالات إصابات كورونا في العالم من 26 مليون شخص مسبباً أكثر من 850 ألف حالة وفاة.