خبير أمراض معدية بأمريكا: طرح لقاح كورونا مبكرا عن المتوقع حال نجاح التجارب

كتبت أمل علام

قال الدكتور أنتوني فوسي، كبير خبراء الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن لقاح فيروس كورونا يمكن أن يكون متاحًا في وقت مبكر مما هو متوقع، ولدى مجلس مراقبة البيانات والسلامة سلطة إنهاء تجارب اللقاح الجارية في جميع أنحاء العالم.

قال الدكتور أنتوني فوسي، كبير مسئولي الأمراض المعدية في الولايات المتحدة، إن لقاح فيروس كورونا يمكن أن يكون متاحًا فى وقت أبكر من المتوقع، إذا أسفرت التجارب السريرية الجارية عن نتائج إيجابية بشكل ساحق، موضحا أنه يتم حاليًا تقييم العديد من اللقاحات المرشحة ضد فيروس كورونا COVID-19 ، في تجارب المرحلة 3 للتأكد من أنها آمنة وفعالة.

أضاف فوسي، إن الولايات المتحدة ستعرف ما إذا كان هناك لقاح آمن وفعال لفيروس كورونا COVID-19 في نهاية عام 2020 أو أوائل عام 2021، حيث لا يزال متفائلًا بحذر.

أكد عالم الأوبئة الرائد في البلاد، إن مجلس مراقبة البيانات والسلامة لديه السلطة لإنهاء تجارب اللقاح إذا كانت النتائج المؤقتة سلبية أو إيجابية بشكل ساحق، مضيفا إن مجلس مراقبة البيانات والسلامة يمكن أن يقول، "البيانات جيدة جدًا في الوقت الحالي بحيث يمكنك القول أنها آمنة وفعالة، مضيفًا أنه يثق في المجلس المستقل لإبقاء اللقاحات وفقًا لأعلى معايير السلامة والمعايير الأخلاقية بدون سياسة تأثير.

ووفقًا للتقرير، فإن أعضاء المجلس المستقل ليسوا موظفين حكوميين، لكنهم خبراء في علم اللقاحات والإحصاء الحيوي يقومون بالتدريس في كليات الطب الكبرى، تتم مراجعة البيانات من التجارب السريرية من قبل مجلس السلامة بشكل دوري لتحديد ما إذا كان من الأخلاق الاستمرار في تسجيل المتطوعين، موضحا أنه إذا كنت تتخذ قرارًا بشأن اللقاح ، فمن الأفضل أن تتأكد من أن لديك دليلًا جيدًا جدًا على أنه آمن وفعال، وأضاف فوسي "لست قلقا بشأن الضغط السياسي".