حصيلة الشفاء من فيروس كورونا حول العالم تتخطى حاجز الـ 18 مليون حالة

كتب ـ محمد عبد العظيم

تخطت حصيلة أعداد الشفاء من فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، فى مختلف دول العالم حاجز الـ 18 مليون حالة، منذ تفشى الوباء، وفيما تم تسجيل أكثر من 25 مليون إصابة، ووصل مجموع الوفيات بسبب الفيروس إلى أكثر من 860 ألف حالة حتى الآن، وذلك وفق إحصاء "ورلد ميترز".

وكانت منظمة الصحة العالمية، قد طالبت بضرورة الحذر من فتح الاقتصاد العالمي قبل السيطرة على تفشى كورونا بشكل كامل، مطالبة بضرورة الاستمرار فى اتباع الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع زيادة الاصابات، وتعد الولايات المتحدة الدولة الأكثر تضررا من وباء كورونا حول العالم حتى الآن، ويأتى بعدها فى المركز الثانى دولة البرازيل.

يذكر أن فيروس كورونا المستجد، قد ظهر للمرة الأولى أواخر العام الماضى، داخل مدينة ووهان الصينية، ومنها انتقل إلى مختلف دول العالم، وتواصل الجهات الطبية جهودها للسيطرة على الوباء، عبر إجراء المزيد من التجارب السريرية، وعلى الرغم من إعلان روسيا مؤخرا عن تسجيل أول لقاح فعال لهذا الفيروس، إلا أنه يحتاج إلى المزيد من التجارب السريرية ضمن المرحلة الثالثة من مراحل التأكد من فعالية اللقاح.