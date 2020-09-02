جو بايدن يعلن تجميع حملته الانتخابية تبرعات بـ364.5 مليون دولار الشهر الماضى

ريهام عبد الله

أعلن جو بايدن، المرشح الديمقراطى للانتخابات الرئاسية الأمريكية، أن حملته جمعت الشهر الماضى، 364.5 مليون دولار، مشيرا إلى أن 95% من التبرعات هى من الأغلبية فى الشعب وعبر الانترنت.

وقال بايدن فى تغريدة عبر حسابه الرسمى بتويتر :"جمعنا الشهر الماضي 364.5 مليون دولار، 95٪ من التبرعات من المؤيدين من القاعدة الشعبية مثلك والأغلبية عبر الإنترنت، العاملون هم من يدعم حملتنا - وأنا ممتن، لدينا طريق طويل لنقطعه لسد فجوة جمع التبرعات والفوز - لكن يمكننا فعل ذلك سويا".



حو بايدن

وذكرت صحيفة نيويورك تايمز في وقت سابق اليوم أن إجمالي جمع التبرعات لبايدن في أغسطس كان على الأقل 300 مليون دولار، وهو ما يمثل مبلغًا قياسيًا.

لكن فريق بايدن لا يزال يحسب الأموال التي تم جمعها، ويبدو الآن أن الرقم النهائي سيكون أقرب إلى 400 مليون دولار.

وبالمقارنة، جمعت هيلاري كلينتون 143 مليون دولار في أغسطس 2016. ويُعتقد أن الرقم القياسي الحالي لجمع التبرعات لشهر واحد يحتفظ به باراك أوباما ، الذي جمع 193 مليون دولار في سبتمبر 2008، مما يعنى أن بايدن ربما يكون كسر هذا الرقم القياسى.

ووفقا لصحيفة "ذا هبل"، أنفقت حملة بايدن أكثر من مليون دولار فى ‏إعلانات التلفزيون فى 15 ولاية صوتت عشر منها لصالح ترامب فى عام 2016. فيما أنفقت ‏حملة ترامب عشرات الملايين من الدولارات فى 12 ولاية، صوتت ثلاثة منها فقط لصالح ‏كلينتون قبل أربع سنوات.‏

خصص بايدن فى هذا العام، أكثر من 21 مليون دولار للإعلانات فى أريزونا، بينما أنفق ترامب ما ‏يقرب من 9 ملايين دولار هناك وهو رقم أكثر بكثير من أي مرشح جمهوري حديث.‏