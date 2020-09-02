جامعة القناة تعلن إجراءات التقديم الإلكترونى للبرامج المميزة بكلية طب بيطرى

الإسماعيلية - السيد فلاح

قالت الدكتورة ماجده هجرس، رئيس جامعة قناة السويس، إن التقديم للإلتحاق بالبرامج المميزة بكلية الطب البيطرى بدأ إعتبارًا من 1 سبتمبر ويستمر حتى 30 سبتمبر بمقر المبنى الإدارى لكلية الطب البيطري .

وقال الدكتور محمد شقيدف ، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب ، أن هذه البرامج تشمل برنامجى الأدوية والمستحضرات البيطرية وبرنامج الحياة البرية وطب حدائق الحيوان .

ومن جانبها أشارت الدكتورة داليا منصور عميد كلية الطب البيطرى ، إلى أن الإجراءات التى يجب اتباعها استخدام متصفح Google Chrome ثم الدخول على صفحة التسجيل الإلكترونى http://bit.ly/FOVM-SCU-REG وملء طلب الإلتحاق كاملاً ومراجعة البيانات المسجلة بدقة ، ثم الضغط على زر التسجيل بعد الإنتهاء.

وشددت الدكتورة داليا منصور على ضرورة التأكد من ظهور عبارة " تم الإدخال بنجاح " بعد الضغط على زر التسجيل.

هذا وسيتم التواصل إلكترونيا مع الطلاب وإخطارهم بالقبول وتوجيهم للخطوات التالية للتسجيل ويتوجه الطالب وولى الأمر إلى مقر إدارة شئون الطلاب بكلية الطب البيطرى إعتباراً من اليوم التالى لتاريخ التسجيل الإلكترونى لتقديم الأوراق المطلوبة وهى (صورة شهادة الثانوية العامة – 2 صورة من بطاقة الترشيح – 2 صورة من بطاقة الرقم القومى ) .

وتابعت الدكتورة داليا، أنه لا يجوز التسجيل بالموقع الإلكترونى أكثر من مرة واحدة و لا يعتبر الطالب مسجلا للإلتحاق فى البرامج المميزة فى حالة التسجيل الإلكترونى فقط وعدم الحضور إلى مقر الكلية لتسليم طلب الإلتحاق وسداد قيمة مظروف الإلتحاق، وفى حالة مواجهة أى مشاكل فى طباعة إستمارة التسجيل يتم التوجه إلى إدارة شئون الطلاب بالكلية.