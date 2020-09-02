تنفيذ مشروعات صرف صحي وكهرباء بتكلفة 156 مليون جنيه فى الوادى الجديد

الوادى الجديد-ماهر أبو نور

أعلنت الوحدة المحلية لمركز بلاط بمحافظة الوادي الجديد، اليوم الأربعاء، عن تنفيذ مشروعات خدمية بقري المركز في قطاعات الصرف الصحي والكهرباء بتكلفة بلغت حوالي 156 مليون جنيه والتي شملت تنفيذ مشروع صرف صحي متكامل بقرية تنيدة بتكلفة 150 مليون جنيه ودعم شبكة الكهرباء بقرية أولاد عبد الله التابعة للمركز بتكلفة 6 ملايين جنيه.

قال المهندس عبد الحكم جبالي، رئيس الوحدة المحلية لمركز بلاط بالوادي الجديد، حفر 20 كم من خطوط الانحدار لمرفق الصرف الصحي بقرية تنيدة، وحفر 3 كم من شبكة الانحدار والتي تربط بين قريتي أولاد عبد الله وتنيدة.

أضاف جبالي، أن مشروع الصرف الصحي بقرية تنيدة يتضمن إقامة محطة معالجة رئيسية ومحطة رفع، وجاري الانتهاء من المشروع خلال الفترة المقبلة بإشراف وتنفيذ الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي، مشيرا إلى الانتهاء من تطوير مكتبة الطفل بقرية تنيدة بتكلفة 60 ألف جنيه، وإقامة 5 مظلات ضمن مشروعات تحسين البيئة بالقرية.

وأكد جبالي على دعم شبكة الكهرباء بقرية أولاد عبد الله بالمركز بـ 6 ملايين جنيه، ضمن مشروع القرى الأكثر احتياجًا بالمحافظة من خلال تركيب 2 محول و3 أكشاك و300 عمود نقل تيار جهد متوسط ومنخفض، و550 كشاف إنارة " ليد"، مع دهان أعمدة الإنارة ونقل التيار ، وأنه جرى من خلال هذه الخطة ربط شبكة الكهرباء بقرى البرابخ والحاجر وقسطل والعويني بشبكة الكهرباء الموحدة.