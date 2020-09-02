تلقى 37 ألف طلب تصالح على مخالفات البناء بكفر الشيخ

كتب أحمد عبد الرحمن

قال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، إنه تم إعادة تقييم التسعير في التصالح على مخالفات البناء، وحدث إقبال غير عادى، حيث إن هناك حوالى 37 ألف تصالح على مخالفات البناء، ولا يزال هناك إقبال مستمر، متمنيا أن الكل ينضم تحت طائلة القانون، كما أن الإجراءات رادعة لضبط المنظومة.



من جانبه، قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "90 دقيقة"، على فضائية "المحور"، مع الإعلامية جيهان لبيب، أن المحافظة تلقت 3346 طلب تصالح في مخالفات البناء، بمبلغ أكثر من 16 مليون جنيه، مؤكدا أن الهدف تخطيط عمرانى سليم وهو ما يرفع معنويات المواطنين، حيث إن السكوت على المخالفات شيء مؤثر على نفسية المواطن.



وفى السياق نفسه، ذكر الدكتور أحمد الأنصارى محافظ الفيوم، أن هناك 80% تقدموا على التصالح في مخالفات البناء، موضحاً أنه سيتم الإعلان عن تعديل التسعير.



وأشار محافظ الفيوم إلى أنه تم تلقى 22 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء، والمتبقى أقل من 8 آلاف طلب، بمبلغ 130 مليون جنيه.