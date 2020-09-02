تفاصيل مقتل طالب جامعى على يد صديقه بالشرقية طمعا فى هاتفه المحمول

الشرقية - فتحية الديب

أسدلت محكمة جنايات الزقازيق، الستار فى القضية التى هزت الرأى العام بمحافظة الشرقية، بقتل طالب جامعى على يد صديقه والتخلص من جثته حيا لسرقة هاتفه المحمول، واستعان فى تنفيذ جريمته باثنين من أصدقاءه، وقررت المحكمة إحالتهم للمفتى، وحددت جلسة 20 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.

وإليكم تفاصيل الحادث:

1- المكان قرية غزالة مركز الزقازيق بمحافظة الشرقية، يوم 16 نوفمبر من عام 2018.

2- اختفى الطالب "أحمد إبراهيم" 20 سنة، هو الابن الأكبر لأسرته، طالب بالفرقة الثانية، كلية الحقوق جامعة الزقازيق عن منزله.

3- الطالب لم يعتاد الغياب، وكان يخرج من المنزل وفقا لمواعيد محاضراته فقط ولم يتأخر عن العاشرة مساء. واختفى ظهر اليوم الذى خرج فيه.

4-بدأت أسرته تشعر بالقلق والخوف عليه، بعد غلق هاتفه المحمول، وبدأ والده الذى يمتلك مصنع لإنتاج الولاعات، برفقة عدد من شباب القرية، فى البحث عنه، وكان من بينهم صديقه " يوسف" من قرية مجاورة له.

5- توصل الأب إلى أن أخر مشاهدة لنجله كانت مع صديقه " يوسف"، وأثناء ذهاب الأب والأصدقاء إلى مركز شرطة الزقازيق لتحرير محضر تم الاشتباه فى أمر"يوسف".

6- توصلت تحريات المقدم أشرف ضيف، رئيس مباحث مركز الزقازيق، إلى وراء ارتكاب الواقعة " يوسف ف ى ق"، طالب بكلية التجارة، ومقيم بقرية الشبانات، صديق المجنى عليه من الثانوية العامة، بهدف الطمع فى هاتف المجنى عليه الجديد لكونه غالى الثمن.

7- " يوسف" استدرج المجنى عليه للذهاب معه بحجة شراء سيارة له من حسينة فاقوس، بعد الاتفاق والتخطيط مع 2 من معارفه وهما "محمد أ م ال ال"، طالب بالصف الثالث الصناعي، و" أحمد ع ع " 18 سنة،عامل بمحل حلويات، مقيمين بالشبانات.

8-قاموا باصطحاب المجنى عليه، إلى مكان نائى بعيد عن المارة، وقاموا بالتعدى عليه بشومة على الرأس، وخنقه، وبعدها تم التخلص منه حيا بمصرف بناحية القرية، وظل المجنى عليه حيا لفترة فى المياه ينازع الموت،

9- ولاذا الجناة بالفرار، وقاموا بيبع الهاتف المحمول لأحد المحال بمدينة الزقازيق، تم القبض على المتهمين، والتوصل إلى الهاتف المحمول، ورفضت أسرة المجنى عليه إقامة عزاء له، وحزن عليه الجميع لكونه شاب محترم وكان أمل أسرته.

10- بالأمس أحالت محكمة جنايات الزقازيق برئاسة المستشار سلامة جاب الله، رئيس المحكمة، المتهمين الثلاثة إلى فضيلة مفتى لاستطلاع الرأى الشرعى وحددت جلسة 20 سبتمبر القادم للنطق بالحكم.



القتيل



المتهمين بعد ضبطهم من قبل الشرطة



المجني عليه احمد ابراهيم



المجني عليه برفقة احد اصدقاءه



المجني عليه داخل الكلية



المجني عليه مع زملاءه