تعرف على الموقف الحالى لتداعيات جائحة كورونا بأسوان × 10 نقاط

أسوان – صلاح المسن

بشكل دورى تتابع الأجهزة المعنية بأسوان تداعيات جائحة كورونا من خلال خلية إدارة أزمة الكورونا برئاسة اللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

اليوم السابع يقدم الموقف الحالى لتداعيات جائحة كورونا بأسوان فى 10 نقاط:

أولا : الوضع على مستوى محافظة أسوان مستقر ومطمئن فى ظل الانخفاض الكبير فى أعداد الحالات المصابة

ثانيا : غلق نزل الشباب ودار الضيافة لحالات الاستشفاء والمتوسطة، علاوة على اقتصار استقبال حالات كورونا فى مستشفيات الصدر والحميات وأسوان التخصصى بالصداقة الجديدة

ثالثا: إعادة تشغيل باقى المستشفيات لاستقبال الطوارئ والعمليات الجراحية مع علاج الحالات المصابة بأمراض أخرى ليس من بينها كورونا

رابعا : وجه اللواء أشرف عطية إلى استمرار حالة الاستعداد لمواجهة أى مستجدات مستقبلية من خلال توفير الأدوية والمستلزمات الطبية وجاهزية فرق الإسعاف

خامسا: خضوع الفرق الطبية من الجيش الأبيض لبرامج تدريبية ليتوازى ذلك مع اكتسابها للخبرات التراكمية ونجاحها المتميز فى التعامل مع تداعيات جائحة كورونا أثناء الفترة الماضية

سادسا : تنفيذ الإجراءات الوقائية داخل المطارات والموانئ والتأكد من تطبيق تحليل البى سى ار لجميع القادمين من الخارج

سابعا : استكمال أعمال التعقيم والتطهير للفنادق والمتاحف والمعابد الأثرية

ثامنا : إعطاء الأولوية للعاملين بالسياحة فى الفئات التى ستكون مستهدفة فى حالة التطعيم بأى لقاح للوقاية من فيروس كورونا خلال الفترة القادمة

تاسعا : طالب محافظ أسوان من الإعلام ودور العبادة والمجتمع المدنى بتكثيف التوعية للمواطنين للالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وخاصة الاستمرار فى ارتداء الكمامات، واستعمال المطهرات الكحولية، بجانب الابتعاد عن التجمعات والتزاحم

عاشرا: إشادة بالجهود التى تم تنفيذها على أرض الواقع من الجيش الأبيض والمجتمع المدنى والشباب الأسوانى المتطوعين وهو الذى ساهم فى خفض أعداد المصابين، وبالتالى زيادة قدرة المستشفيات على استيعاب أى حالات جديدة