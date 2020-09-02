تحرير 513 قضية تموينية وضبط 3 ملايين كمامة غير مطابقة للمواصفات بالمنوفية..صور

المنوفية - محمد فتحى

شنت مباحث التموين بمديرية أمن المنوفية عدد من الحملات التموينية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة من 22 وحتي 31 أغسطس الماضي، أسفرت عن تحرير 513 قضية تموينية متنوعة بمراكز ومدن المحافظة.

حيث تم تحرير 81 قضية بيع سجائر بأزيد من السعر الرسمي ، و198 قضية عدم الإعلان عن الأسعار، و65 قضية عدم وجود شهادة صحية ، و46 قضية إنتاج خبز ناقص الوزن (مخابز بلدي) ، و57 قضية إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات (مخابز بلدي) بالاضافة إلي تحرير 31 قضية عدم مزاولة النشاط في أوقات العمل لمستودعات الغاز وكذا 32 قضية أخري متنوعة.

ومن أبرز القضايا ضبط مصنع كمامات يدار بدون ترخيص وحيازته كمامات طبية غير مطابقة للمواصفات القياسية والصحية وضبط 861 ألفا و560 كمامة قماش تحت التصنيع و3 ملايين و555 ألفا و200 كمامة منتج نهائي و3 أطنان قماش غير منسوج بألوان مختلفة، بالإضافة إلي 18 ماكينة لتصنيع الكمامات، كما تم ضبط مصنع جلود يدار بدون ترخيص وضبط 100 طن ملح طعام مجهول المصدر .

كما تم ضبط مصنع ومخزنى مواد غذائية بالإضافة إلي مصنع منظفات صناعية يعملان بدون ترخيص واستخدام علامة تجارية غير مسجلة وحيازة مستلزمات إنتاج مجهولة المصدر (غش تجاري)، وتم ضبط 1500 كيلو مكرونة، وطن أرز، وطن دقيق فاخر، كما تم ضبط أكثر من طن جنبة مطبوخة، و7 آلاف و350 كجم جبنة، و500 كجم معجون جبن، وماكينة لحام أكياس، وماكينة طبع تاريخ صلاحية، و2 ميزان حساس، و2 طن و400 كجم كلور، و2 طن و600 كجم صابون سائل، وطن و200 كجم فنيك، و600 كجم حامض سلفونيك ، و125 كجم صودا كاوية ، و120 كجم ألوان صناعية، بالإضافة إلي ضبط 3 آلاف كيس فارغ لتعبئة المنتج النهائي و8 آلاف استيكر مدون عليه علامة تجارية غير مسجلة.

كما تم تحرير 3 قضايا ضد أصحاب محلات لحيازتهم لحوم مجمدة منتهية الصلاحية وتلاحظ بها تغير في الخواص الطبيعية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم ضبط 276 كجم لحوم ودواجن مجمدة غير صالحة، كما تم تحرير قضيتين ضد أصحاب مخازن أسمدة ومبيدات زراعية تدار بدون ترخيص وتجميع أسمدة زراعية مدعمة من قبل الدولة ومحظور تداوله في الأسواق والإتجار فيها ، وتم ضبط 5 أطنان سماد نترات بالإضافة إلي 8 أطنان سماد يوريا بإجمالي مضبوطات اكثر من 13 طن سماد زراعي مدعم.

يأتى ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون محافظ المنوفية بتكثيف الحملات التموينية وتشديد الرقابة علي الأسواق والمخابز والمحال التجارية حفاظاً على حقوق المواطنين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين لحماية المواطنين ضد أى تلاعب.