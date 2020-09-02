بومبيو: رفع القيود مؤقتا عن تزويد قبرص بالأسلحة

أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم /الأربعاء/ عن رفع القيود مؤقتا علي استيراد وتصدير معدات دفاعية غير فتاكة من وإلي قبرص.
وقالت الخارجية الأمريكية، في بيان، أوردته قناة (الحرة) الأمريكية، إن الجانبين أكدا علي أهمية الشراكة الأمنية بينهما، وذلك خلال اتصال هاتفي أجراه مايك بومبيو، مع الرئيس القبرص نيكوس أناستاسيادس .
وكانت الولايات المتحدة قد فرضت حظر تصدير أسلحة علي جزيرة قبرص بأكملها عام 1987 بهدف منع حصول سباق تسلح فيها وتشجيع الغالبية اليونانية والأقلية التركية على التوصل إلى تسوية سلمية.
بومبيو: رفع القيود مؤقتا عن تزويد قبرص بالأسلحةالأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:43 ص
وزير الخارجية الأمريكى مايك بومبيو
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أعلن وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، اليوم /الأربعاء/ عن رفع القيود مؤقتا علي استيراد وتصدير معدات دفاعية غير فتاكة من وإلي قبرص.
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