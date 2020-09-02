اليوم السابع
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انطلاق أولى فعاليات مبادرة "قرية بلا أمية" بمركز بسيون فى الغربية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 06:38 م
انطلاق أولى فعاليات مبادرة "قرية بلا أمية" بمركز بسيون فى الغربية قرية بلا أميه
الغربية مصطفى عادل

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انطلقت اليوم فعاليات مبادرة قرية بلا أمية فى قرى الفرستق ومحلة اللبن مركز بسيون، وذلك فى إطار مشروع القرى النموذجية الذى تتبناه المحافظة للارتقاء بالمستوى الخدمى والمعيشى لقرى محافظة الغربية.

حضر المبادرة نجوى العشيرى السكرتير العام المساعد وجيهان الذهبى من المكتب الفنى للمحافظ، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

يذكر أن محافظ الغربية قد أعلن عن إطلاق مبادرة تحت شعار " نحن الأكثر إنتاجا" وتتضمن فى المرحلة الأولى تطوير 6 قرى من أصل 23 قرية تم اختيارهم لتكون قرى نموذجية فى جميع المجالات، وقد تم تنفيذ مبادرة قرية بلا أمية فى قرية شبرابلولة مركز السنطة منذ عدة أيام.

وفى وقت سابق انطلقت فعاليات مبادرة "قرية بلا أمية " فى إطار مشروع القرى النموذجية الذى تتبناه محافظة الغربية للارتقاء بالمستوى الخدمى والمعيشى لقرى المحافظة، وبدأت المبادرة بقرية شبرابلولة التابعة لمركز ومدينة قطور بحضور نجوى العشيرى، السكرتير العام المساعد وأعضاء المكتب الفنى للمحافظ وبالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والهيئة القومية لمحو الأمية وتعليم الكبار.

 

 

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