اليوم السابع
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خالد صلاح
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اليونان تسجل أول إصابة بفيروس كورونا بأكبر مخيمات اللاجئين فى البلاد

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:14 ص
اليونان تسجل أول إصابة بفيروس كورونا بأكبر مخيمات اللاجئين فى البلاد كورونا - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت اليونان، اليوم/الأربعاء/، تسجيل أول إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد بأحد أكبر مخيمات اللاجئين في البلاد.
ذكرت ذلك قناة (الحرة) الأمريكية، في نبأ عاجل.
وسجلت السلطات اليونانية، ارتفاع إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا "كوفيد-19" في البلاد إلى 8138 حالة بعد تسجيل 238 حالة مؤكدة بالفيروس في وقت سابق.
وتكثف الشرطة اليونانية إجراءات التفتيش للتأكد من اتباع الأفراد والشركات، القيود المفروضة للحد من انتشار الفيروس التاجي.


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