اليوم السابع: تكليفات رئاسية بتأمين الدراسة وحماية الطلاب والفرق الصحية

تتابع اليوم السابع في عددها المطبوع الصادر، غدا الخميس، العديد من الملفات والقضايا المهمة، منها تكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بتأمين الدراسة وحماية ووقاية الطلاب وكل العاملين بالمنظومة التعليمية من فيروس كورونا، وتوفير كافة المستلزمات للقطاع الطبى.

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