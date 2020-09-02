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المبعوثة الأممية تكشف عن احتياج أكثر من مليون ليبي لمساعدات إنسانية

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 05:07 م
المبعوثة الأممية تكشف عن احتياج أكثر من مليون ليبي لمساعدات إنسانية ستيفاني وليامز
كتب أحمد عرفة

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قالت مبعوثة الأمم المتحدة إلى ليبيا ستيفاني وليامز، إنه يجب الإفراج عن معتقلي الرأي الليبيين لدى الجماعات المسلحة، موضحة أن الحوار بين الأطراف الليبية ضروري للخروج من الأزمة، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل، وأضافت المبعوثة الأممية، أن جيران ليبيا مهددون مباشرة بسبب المرتزقة وتدفق السلاح، موضحة أن تظاهرات الليبيين جاءت ضد الفساد.

ولفتت المبعوثة الأممية ،إلى أن أكثر من مليون ليبي بحاجة لمساعدات إنسانية، متابعة: نطالب بالتدقيق على معاملات البنك المركزي الليبي.

وقالت المبعوثة الأممية: نواصل الحوار مع الجيش الليبي و "الوفاق" للتوصل لوقف إطلاق نار شامل.

 

 


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