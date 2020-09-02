الكابنيت يصادق على طلب وزير الدفاع الإسرائيلي بعدم تحرير جثث الشهداء الفلسطينيين

كتب- هاشم الفخراني

صادق المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينيت) اليوم، الأربعاء، على طلب وزير الدفاع بيني جانتس، بعدم تحرير جثامين الشهداء الفلسطينيين التي تحتجزها إسرائيل "وليس تلك التابعة لحماس فقط وإنما كل من جرح أو قتل إسرائيليا.

وقال جانتس في أعقاب قرار الكابينيت إنه منذ دخوله إلى وزارة الدفاع ، أوعز بإنشاء رزمة ردع واسعة من القرارات ضد الفلسطينيين.

وأضاف أنه أصدر تعليمات في إطارها بعدم تحرير جثث الشهداء، وحجز أموال تنظيمات إرهابية وتشديد قوة الهجمات ورد الفعل على أي خرق للهدوء، في أي جبهة.

واعتبر جانتس أن عدم إعادة جثث الشهداء هو جزء من التزام إسرائيل بالحفاظ على أمن مواطني إسرائيل.