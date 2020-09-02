الفلبين تسجل 2218 إصابة و27 وفاة جديدة بفيروس كورونا

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أعلنت وزارة الصحة الفلبينية اليوم /الأربعاء/ تسجيل 2218 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليصل إجمالي عدد الحالات المؤكدة في البلاد حتى الآن إلى 226 ألفا و440 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن إجمالي عدد الوفيات الناجمة عن الفيروس في الفلبين بلغ حتى الآن 3 آلاف و623 حالة بعد وفاة 27 مريضًا آخر بفيروس كورونا خلال اليوم الماضي، بحسب بيانات الوزارة التي نقلتها صحيفة "فلبين ستار" المحلية.

وفي الوقت نفسه، بلغ إجمالي عدد المتعافين 158 ألفا و610 أشخاص، بعد تعافي 609 أشخاص آخرين.