"العال" الإسرائيلية تتلقى عرضا بقيمة 51 مليون دولار بسبب الأزمة المالية

عرض رجل الأعمال الإسرائيلي الروسي ديفيد سابير شراء سيطرة مشتركة على شركة الطيران الإسرائيلية العال التي تعاني ضائقة مالية متعهدا باستخدام علاقاته في مجال الأعمال لتعاود الشركة تحقيق أرباح.

يعرض سابير، الذي تشمل أعماله مجالات البنية التحتية والاتصالات والسياحة، دفع 51 مليون دولار مقابل 190 مليون سهم جديد في العال، وهو نفس عدد الأسهم الذي يملكه المساهم المسيطر، وهو شركة كنافيم القابضة، ويزيد بنسبة 20 بالمئة عن سعر إغلاق سهم العال أمس الثلاثاء في تل أبيب.

وتضررت العال كثيرا من جائحة فيروس كورونا وهي في مرحلة متقدمة من مفاوضات للحصول على إنقاذ مالي من الحكومة لتفادي الإفلاس. وأعلنت تكبد خسائر لعامين متتاليين وجمعت قروضا لتجديد أسطولها وعلقت رحلاتها عندما أغلقت إسرائيل الحدود كما سرحت معظم موظفيها مؤقتا.

وقالت متحدثة باسم سابير إن مجلس إدارة العال يعتزم بحث خطته في وقت لاحق اليوم الأربعاء.

وتلقت الشركة عرضين آخرين لكن مجلس إدارتها لم يوافق بعد على أي منهما.