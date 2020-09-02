"الرعاية الصحية" تطلق أول علامة تجارية للسياحة العلاجية بشعار "نرعاك فى مصر"

كتب وليد عبد السلام

أعلن الدكتور أحمد السبكى رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، عن إطلاق شعار "نرعاك فى مصر" كأول علامة تجارية للسياحة العلاجية فى مصر بمستشفيات الهيئة العامة للرعاية الصحية، ما يوفر أعلى مستوى من الجودة فى الخدمات الطبية للسائحين داخل مستشفيات منظومة التأمين الصحى الشامل.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذى للهيئة العامة للرعاية الصحية اليوم، مشيرًا إلى أن هذا التقييم العظيم جاء بناءًا على اعتبار إمارة دبى أحد أبرز المراكز المفضلة على خريطة السياحة العالمية، وأهم الوجهات الدولية المتفردة.

ولفت السبكى، إلى الاستفادة من إمكانيات مستشفيات هيئة الرعاية الصحية فى تقديم الرعاية الطبية المتميزة للوافدين إلى الدولة المصرية، بما يسهم فى تعدد الموارد الذاتية للهيئة ومنشآتها بما يعود بالنفع على المنتفعين بمنظومة التأمين الصحى الشامل وتعزيز بيئة العمل الداخلية.

وفى سياق متصل هنأ الدكتور أحمد السبكى رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية، والمشرف العام على مشروع التأمين الصحى الشامل" ، دولة الإمارات الشقيقة لحصول إمارة دبى ممثلة فى "هيئة صحة دبي" على المركز الأول عربيًا والسادس دوليًا فى "السياحة العلاجية"، وذلك وفقًا للمؤشر العالمى للسياحة الطبية والصادر عن المركز الدولى لبحوث الرعاية الطبية.

وأضاف السبكى إن هذا الإنجاز نتاج الجهود التى تبذلها حكومة دبى ممثلة فى "هيئة صحة دبي" لتعزيز قطاع السياحة العلاجية، وتفعيل دوره المحورى كأحد الركائز الأساسية لإنجاح سياسة التنويع الاقتصادى ودفع عجلة التنمية الشاملة والمستدامة.