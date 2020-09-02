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الحالة المرورية.. سيولة نسبية فى حدائق القبة ورمسيس وزحام بميدان لبنان

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:06 ص
الحالة المرورية.. سيولة نسبية فى حدائق القبة ورمسيس وزحام بميدان لبنان الحالة المرورية
كتب ـ إبراهيم سعيد

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استعرض برنامج صباح الخير يا مصر، الذي تقدمه الإعلامية هدير أبو زيد عبر القناة الأولى، الفضائية المصرية، وon e، حالة المرور اليوم الأربعاء، بمدينة السادس من أكتوبر.
 
 
وقالت "أبو زيد"، إن الطريق القادم من شرق القاهرة عن طريق المحورلا توجد به كثافات مرورية ولا يحتوي على أماكن مزدحمة، حتى تقاطع الدائري مع المحور وميدان لبنان، حيث يشهد الأخير ازدحاما ملحوظًا، مناشدة المتجهين إليه، السير في طريق آخر. 
 
أما بالنسبة لاتجاه وسط البلد حتى الوصول إلى أعلى كوبري أكتوبر، فإن منطقة عبدالمنعم رياض تشهد بعض الكثافات المرورية، وفي اتجاه الكوبري إلى مناطق الإسعاف ورمسيس وغمرة والعباسية والشرابية وحدائق القبة فإنها تشهد سيولة مرورية نسبية.

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