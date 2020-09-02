اليوم السابع
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الإمارات وكولومبيا تبحثان التعاون الثنائى

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:29 م
الإمارات وكولومبيا تبحثان التعاون الثنائى الشيخ محمد بن زايد آل نهيان
وكالات

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بحث الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية اليوم الأربعاء، خلال اتصال هاتفي من ايفان دوكي ماركيز رئيس كولومبيا، علاقات الصداقة ومستوى التعاون المشترك بين البلدين وإمكانات تنميته في مختلف الجوانب بما يحقق مصالحهما المتبادلة، إضافة إلى عدد من القضايا التي تهم البلدين.

وذكرت وكالة الأنباء الأماراتية "وام" أن الجانبين بحثا أيضا خلال الاتصال، مستجدات جائحة " كورونا " في البلدين وأهمية مواصلة التنسيق والتعاون الدولي المشترك للتصدي للجائحة ومعالجة آثارها الاقتصادية والإنسانية على المستوى العالمي.

كما تناول الاتصال مجالات التعاون بين البلدين خاصة الاقتصادية والتنموية والاستثمارية في ظل سعيهما المشترك إلى تطوير آفاقها وتنويعها بما يحقق تطلعات البلدين والشعبين الصديقين.

وأعرب الرئيس الكولومبي عن جزيل شكره وتقديره للمساعدات الطبية و" أجهزة الكشف عن " فيروس كورونا " التي قدمتها دولة الإمارات لدعم القطاع الصحي في بلاده والتي يستفيد منها الآلاف من العاملين في مجال الرعاية الصحية لتعزيز جهودهم في احتواء انتشار فيروس " كوفيد - 19".


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