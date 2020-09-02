"الإسكان" تكشف جهود الدولة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحر

قال المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن الدولة تهتم حاليا بتحلية مياه البحر، حيث إنها استراتيجية تتبعها الدولة منذ عام 2015، ويتم زيادة عدد المححطات الخاصة بتحلية مياه البحر. وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، فى تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه منذ بداية عام 2015 يتم عمل محطات كبيرة تغذى المحافظات.
ولفت معاون وزير الإسكان لشئون المرافق إلى أن تلك المحطات تتواجد بشكل كبير في المحافظات الساحلية مثل مرسى مطروح والبحر الأحمر وشمال جنوب سيناء، والهدف تقليل نقل المياه من محافظات وأخرى، لافتا إلى أنه تم إنشاء 65 محطة تحلية مياه، لافتا إلى أن هناك استثمارات بـ3,1 مليار جنيه لبناء المحطات بالمناطق والمدن المتواجدة على البحار.
"الإسكان" تكشف جهود الدولة لإنشاء محطات لتحلية مياه البحرالأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:26 م
وزارة الإسكان
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قال المهندس طارق الرفاعى، معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، إن الدولة تهتم حاليا بتحلية مياه البحر، حيث إنها استراتيجية تتبعها الدولة منذ عام 2015، ويتم زيادة عدد المححطات الخاصة بتحلية مياه البحر. وأضاف معاون وزير الإسكان لشئون المرافق، فى تصريحات لبرنامج المواجهة المذاع على قناة إكسترا نيوز، أنه منذ بداية عام 2015 يتم عمل محطات كبيرة تغذى المحافظات.
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