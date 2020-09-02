اليوم السابع
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الأزهر يدين اعتداء الكيان الصهيونى على مسن فلسطينى ويعرب عن كامل تضامنه

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:33 ص
الأزهر يدين اعتداء الكيان الصهيونى على مسن فلسطينى ويعرب عن كامل تضامنه مشيخة الأزهر
كتب لؤى على

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أدان الأزهر الشريف بشدة الاعتداء الوحشي الذي قام به بعض جنود الكيان الصهيوني على مسن فلسطيني، الثلاثاء، أثناء قمع وقفة منددة بالاستيطان على أراضي بلدتي جبارة وشوفة بمحافظة طولكرم شمالي الضفة الغربية المحتلة.

وأعرب الأزهر الشريف، عن كامل تضامنه مع هذا البطل الذي يدافع عن أرضه، متشبثاً بعلم بلاده، ضد المحتل الغاشم، الذي لا يدرك قيمة الكرامة الإنسانية وحقوق الإنسان، مؤكدا موقفه الرافض لسياسات الاحتلال الصهيوني في التعامل مع الشعب الفلسطيني المقهور الذي يُستباح عرضه ودمه وتُنهب مقدراته وتنتهك مقداساته.
 
ودعا الأزهر الشريف، جميع القوى والمنظمات الدولية إلى إدانة ومنع تلك الاعتداءات المتكررة، مجددا تضامنه مع نضال أبناء الشعب الفلسطيني وصمودهم في مواجهة تلك الاعتداءات.

الازهر الشريف

فلسطين

اسرائيل

الاعتداء على مسن فلسطيني

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