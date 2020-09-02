اليوم السابع
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الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:07 ص
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اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر صور جامعة قناة السويس القديمة بالإسماعيلية.. صور

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 03:00 ص
اضبط مخالفة.. القمامة تحاصر صور جامعة قناة السويس القديمة بالإسماعيلية.. صور القمامة تحاصر صور جامعة قناة السويس
الإسماعيلية – السيد فلاح

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يعانى أهالى الإسماعيلية من انتشار القمامة ومخالفات البناء بشكل كثيف للغاية بجوار سور جامعة قناة السويس القديمة، بشارع مسجد الشهداء، بداية من مزلقان الشيخ زايد وحتى الطريق الدائرى، التابعة لحى ثالث بمدينة الإسماعيلية، مما يتسبب فى إعاقة مرور السيارات من تلك الشارع.

وطالب أهالى الإسماعيلية، اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، بالنزول للشارع وتفقد أماكن تراكم القمامة وإزالتها، خاصة فى ظل انتشار فيروس كوورنا، وانتشار القمامة يعد خطر على المواطنين فى الوقت الحالى.

وقال محمد عبد الستار، أحد أهالى سكان حى ثالث بمدينة الإسماعيلية، إن محافظ الإسماعيلية لا نتذكر له جولات منذ تعيينه محافظ للإسماعيلية، ولم يتعرف على مشاكل المحافظة، ولا نستطيع الوصول له لعرض مشاكل المدينة، حيث تنتشر القمامة فى كل مكان، بالإضافة إلى وجود تعديات على الطريق لا نجد لها أى حل من الجهاز التنفيذى للمحافظة.

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