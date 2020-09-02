ارتفاع معدل الإصابة بكورونا بإسبانيا لأكثر من 6 مرات مقارنة بالمتوسط الأوروبى

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ارتفع معدل نسبة الإصابة بـ "كوفيد-19" في إسبانيا إلى 221 حالة لكل 100 ألف نسمة، أي أكثر من ست مرات المتوسط الأوروبي.

وأفادت بيانات صادرة عن المركز الأوروبي لمكافحة الأمراض والوقاية منها الذي يتخذ من السويد مقرًا له - حسبما ذكرت شبكة "يورو نيوز" الأوروبية اليوم /الأربعاء/ - بأن معدل نسبة الإصابة الحالي بالفيروس في إسبانيا خلال 14 يومًا يعد أعلى بكثير من المتوسط الأوروبي الذي بلغ 34.5 حالة لكل 100 ألف نسمة في جميع الـ 31 دولة التي تراقبها المنظمة.

وقفز إجمالي عدد الحالات المصابة بالفيروس المسجلة في إسبانيا إلى ثمانية آلاف و115 حالة أمس /الثلاثاء/، وهي أكبر حصيلة يومية تم ملاحظتها منذ الـ 23 من شهر مارس الماضي.

كما أشارت وزارة الصحة الإسبانية إلى أنه تم تسجيل أكثر من 470 ألفا و900 حالة إصابة و29 ألفا و152 حالة وفاة في البلاد منذ بداية تفشي فيروس كورونا المستجد.

فيما يعد معدل نسبة الإصابة الحالي في فرنسا خلال 14 يومًا ثاني أعلى معدل حيث بلغ 92.5 حالة لكل 100 ألف نسمة.

ووفقًا لإحصائيات جامعة جونز هوبكنز البحثية الأمريكية، فإن أكثر من 857 ألف شخص لقوا مصرعهم من جراء الجائحة في جميع أنحاء العالم، بينما بلغ عدد الأشخاص الذين أصيبوا بالمرض 25.7 مليون شخص.

وتعد الولايات المتحدة الأكثر تضررًا حيث سجلت أكثر من 184 ألفا و600 حالة وفاة، وستة ملايين حالة إصابة.