اليوم السابع
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الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:17 ص
خالد صلاح
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إنقاذ شاب سقط فى بئر أثناء التنقيب على الآثار بقنا

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:17 ص
إنقاذ شاب سقط فى بئر أثناء التنقيب على الآثار بقنا التنقيب عن الآثار- أرشيفية
فريق المحافظات

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تعرض شاب السقوط في بئر، أمس الثلاثاء، منطقة دير عجايلي في نجع حمادي بقنا.

تلقى اللواء محمد أبو المجد مدير أمن، إخطاراً يفيد إصابة شاب إثر سقوطه داخل بئر بمنطقة دير العجايبي بنجع حمادي وتم انتشاله وتحويله إلى مستشفى نجع حمادي، وتبين من الفحص أن الحادثة أسفرت عن إصابة علاء ش. م، 33 عاما، سقط في بئر وجاري إسعاف وتلقى العلاج.

وأوضحت التحريات الأولية أن سبب سقوط الشاب هو البحث عن الآثار في تلك المنطقة، وجاري فرض كردون أمني، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرات النيابة العامة لتولي التحقيقات.

 

 


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