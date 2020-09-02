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إعادة محاكمة متهمين بقتل الطفل يوسف العربى 1 ديسمبر

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 10:51 م
إعادة محاكمة متهمين بقتل الطفل يوسف العربى 1 ديسمبر محكمة النقض_أرشيفية
كتب علاء رضوان

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تنظر محكمة النقض بجلسة 1 ديسمبر المقبل الطعن رقم 1154 لسنة 90 قضائى المقدم من متهمين وهم كل من "ط. م" و"خ. أ"، وذلك على حكم محكمة جنايات الجيزة في 13 نوفمبر من العام الماضي بالسجن 3 سنوات عن تهمة حيازة أسلحة نارية بدون ترخيص، كما عاقبت المحكمة المتهمين بالحبس سنتين عن تهمة القتل الخطأ، في إعادة إجراءات محاكمة في قضية قتل الطفل يوسف العربي التي حملت رقم 883 لسنة 2017 جنوب الجيزة.

يذكر أن محكمة النقض رفضت أيضًا طعنا لمتهمين اثنين فى تلك القضية والبالغ عددهم 4 متهمين وأيدت حكم حبسهم مع إلزامهم بالمصاريف الجنائية ويتبقي طعن اثنين آخرين من المكرر نظرها فى ديسمبر المقبل لتكتمل القضية بطعن المتهمين جميعًا على احكام محكمة الجنايات.


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