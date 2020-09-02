إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 907 متر مربع بمركزي كفر الدوار وحوش عيسى

فريق المحافظات

أكد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي ( كفر الدوار - حوش عيسى) عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 907 م2 عبارة عن تنفيذ 4 قرارات إزالة بمساحة 481 متر بكفر الدوار عبارة عن طابق مخالف لقيود الارتفاع بمساحة 196 متر، و عدد "3 بلكونات" مخالفة بمساحة إجمالية 285 متر وإزالة حالة تعدى تتبع هندسة صرف حوش عيسى على مساحه 330 متر بقريه فرهاش بحوش عيسي وكذا إزالة مبانى على أرض زراعية فى قرية القرينين التابعة لقرية الكردود على مساحه 96 م.