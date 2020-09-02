اليوم السابع
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الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:27 م
خالد صلاح
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إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 907 متر مربع بمركزي كفر الدوار وحوش عيسى

الأربعاء، 02 سبتمبر 2020 11:12 ص
إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 907 متر مربع بمركزي كفر الدوار وحوش عيسى محافظ البحيرة
فريق المحافظات

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أكد اللواء هشام آمنه - محافظ البحيرة على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والمتابعة المستمرة لمنع أي تعديات وإيقاف البناء المخالف فورا للحفاظ على الرقعة الزراعية وتأكيد هيبة الدولة وردع المخالفين.

هذا وقد أسفرت حملات إزالة التعديات على الأراضى الزراعية التى نفذتها الوحدات المحلية لمركزي ( كفر الدوار - حوش عيسى) عن إزالة 6 حالات تعدى على مساحة 907 م2 عبارة عن  تنفيذ 4 قرارات إزالة بمساحة 481 متر بكفر الدوار عبارة عن طابق مخالف لقيود الارتفاع بمساحة 196 متر، و عدد "3 بلكونات" مخالفة بمساحة إجمالية 285 متر وإزالة حالة تعدى تتبع هندسة صرف حوش عيسى  على مساحه 330 متر بقريه فرهاش بحوش عيسي وكذا إزالة مبانى على أرض زراعية فى قرية القرينين التابعة لقرية الكردود على مساحه 96 م.

 

 


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