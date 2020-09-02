ألمانيا تسجل 1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 244 ألفا و855 حالة

أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 244 ألفا و855 حالة.
ونقلت صحيفة بيلد الألمانية عن البيانات التي ينشرها المعهد أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الإصابة ارتفع إلى 9 آلاف و313 حالة بعد تسجيل 11 حالة جديدة.
وأوضحت أن هناك 16400 حالة نشطة بفيروس كورونا المستجد بينما تعافى حتى الآن 219 ألفا و100 شخص من الفيروس.
ألمانيا تسجل 1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا والإجمالى 244 ألفا و855 حالةالأربعاء، 02 سبتمبر 2020 09:04 ص
كورونا فى ألمانيا - أرشيفية
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أظهرت بيانات معهد روبرت كوخ للأمراض المعدية في ألمانيا، اليوم الأربعاء أنه تم تسجيل 1256 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية، ليصل العدد الإجمالي لحالات الإصابة المؤكدة في ألمانيا منذ بداية الجائحة إلى 244 ألفا و855 حالة.
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