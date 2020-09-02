أكثر من 30 ألف وفاة بسبب كورونا فى إفريقيا

ذكر موقع (أوول أفريقا)، أن القارة الأفريقية سجلت حتى أول سبتمبر الجاري 30 ألفا و54 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
وأضاف الموقع أن عدد الإصابات التي تم تسجيلها في جميع دول القارة الإفريقية حتى أول سبتمبر، بلغ مليونا و 252 ألفا و 245 شخصا .. في حين بلغ عدد المتعافين 998 ألفا و 709 حالات.
وسجلت جنوب أفريقيا التي تعتبر أكثر الدول الأفريقية تأثرا بالمرض ، 628 ألفا و 259 حالة إصابة، أي أكثر من 50 % من الإصابات بالقارة ، فضلا عن تسجيل 14 ألفا و263 حالة وفاة.
أكثر من 30 ألف وفاة بسبب كورونا فى إفريقياالأربعاء، 02 سبتمبر 2020 12:48 م
كورونا فى إفريقيا - أرشيفية
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ذكر موقع (أوول أفريقا)، أن القارة الأفريقية سجلت حتى أول سبتمبر الجاري 30 ألفا و54 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19).
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