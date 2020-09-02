أستاذ تخطيط عمرانى يؤكد 224 ألف فدان أراضى زراعية فقدتهم مصر بسبب التعديات

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور سيف الدين فرج، أستاذ التخطيط العمرانى، أن التعديات على الأراضى الزراعية تمثل خطورة كبيرة على الدولة المصرية، موضحا أن الدولة المصرية فقدت 224 ألف فدان من الأراضى الزراعية خلال الفترة الماضية بسبب التعديات على الأراضى، وهو ما يؤثر بشكل كبير على الاقتصاد المصرى.

وأضاف أستاذ التخطيط العمرانى، في تصريحات لبرنامج "المواجهة" المذاع على قناة إكسترا نيوز، أن الأرض الزراعية تمثل أهمية كبيرة لأنها هي التي تأتى لنا بالغذاء للشعب المصرى، بجانب أنها تخرج المواد الزراعية التي تقوم عليها بعض الصناعات، كما تخرج لنا مواد نصدرها ونأتى من خلالها بعملة صعبة.

وأوضح أستاذ التخطيط العمرانى، أنه تمر الرقعة الزراعية لمصر بأزمة كبيرة بسبب التعديات عليها، وهو ما يمثل تدمير للاقتصاد الوطنى المصرى، مشيرا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن البناء على الأرض الراعية أخطر من الإرهاب، حيث إننا نخسر أراضى زراعية يوميا.