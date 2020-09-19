مايك بومبيو يدعو الفاتيكان للتضامن مع الكاثوليك بالصين وشعب هونج كونج

ريهام عبد الله

أكد مايك بومبيو، وزير الخارجية الأمريكى، أن الكرسى الرسولى قد توصل لاتفاق مع الحزب الشيوعى الصينى، قبل عامين، على أمل مساعدة الكاثوليك فى الصين، قائلا :" الفاتيكان يعرض سلطته الأخلاقية للخطر إذا جدد الاتفاق".

وقال بومبيو فى سلسلة تغريدات عبر حسابه الرسمى بتويتر :"قبل عامين، توصل الكرسي الرسولي إلى اتفاق مع الحزب الشيوعي الصيني، على أمل مساعدة الكاثوليك في الصين، ومع ذلك، فإن إساءة معاملة الحزب الشيوعى الصينى للمؤمنين قد ازدادت سوءًا، الفاتيكان يعرض سلطته الأخلاقية للخطر إذا جدد الاتفاق".



بومبيو



مايك بومبيو

وتابع:"يعد الكاثوليك من بين أقوى الأصوات المناصرة لحقوق الإنسان في هونغ كونغ ، بمن فيهم مارتن لي، وقد اعتقلتهم بكين، وتجسست عليهم، وضايقتهم بسبب "جريمة" الترويج للحرية، يجب أن يقف الفاتيكان إلى جانب الكاثوليك وشعب هونج كونج".

واستمر :"لقد كانت وزارة الخارجية صوتًا قويًا للحرية الدينية في الصين وحول العالم واتخذ خطوات لمحاسبة أولئك الذين يسيئون إلى المؤمنين، سنواصل القيام بذلك والوقوف إلى جانب الكاثوليك في الصين والمؤمنين الدينيين، ندعو الفاتيكان للانضمام إلينا".