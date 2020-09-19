اليوم السابع
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صحة الدقهلية تعلن الكشف الطبى على 36 مرشحا لانتخابات النواب خلال تسعة أيام

السبت، 19 سبتمبر 2020 11:25 م
صحة الدقهلية تعلن الكشف الطبى على 36 مرشحا لانتخابات النواب خلال تسعة أيام صحة الدقهلية تعلن الكشف الطبى على 36 مرشحا
الدقهلية شريف الديب

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أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن توقيع الكشف الطبي اليوم على 36 من المرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب، خلال اليوم  التاسع على التوالي من بدأ الكشف على المرشحين، وبذلك يرتفع أعداد المرشحين بإجمالي 453 مرشح.

وأشار مكي بأن إجراءات الكشف الطبي تحت تدابير وقائية حفاظا على جميع المرشحين، كما طالب المرشحين الدخول على موقع الوزارة للتسجيل قبل الحضور للكشف حيث أن الصحة ملتزمة بالكشف على من قام بالتسجيل طبقا للزمان والمكان المحدد له من قبل الموقع.

 يذكر بأن أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، عن بدأ إجراء التحاليل الخاصة بالمرشحين المحتملين لخوض انتخابات مجلس النواب 2021.

 وأشار مكي إلى تحديد أماكن الكشف بالدقهلية بخمس مستشفيات المنصورة الدولى  السنبلاوين. دكرنس.  بلقاس. ميت غمر، وأشار إلى أن الكشف سوف يبدا من الساعة التاسعة صباحا حتي التاسعة مساءا.

وطالب مكي من المرشحين الدخول على الموقع المعلن للوزاره لتسجيل البيانات الخاصه بالمرشح الكترونيا ثم بعد ذلك التوجه لمواقع الكشف.

وأوضح وكيل الوزارة بأن الكشف الطبي عبارة عن، كشف عن الصحة العامة بالإضافة لكشف نفسي وتحاليل كما أنه سوف يتم عمل تحليل مخدرات ومسرات بالمعمل المركزي بالمستشفي الدولي.

 

 


الدقهلية

صحة الدقهلية

الكشف على المرشحين

انتخابات مجلس النواب

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