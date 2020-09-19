سناتور جمهورى يطالب بعدم التصويت على مرشح للمحكمة العليا قبل الانتخابات

رويترز

قالت السناتور الجمهورية سوزان كولينز اليوم السبت إن على مجلس الشيوخ الأمريكي ألا يملأ المقعد الشاغر بالمحكمة العليا إلا بعد الانتخابات الرئاسية المقررة في الثالث من نوفمبر تشرين الثاني مشيرة إلى أن الفائز بالرئاسة هو من يحق له اختيار المرشح لهذا المقعد.

وأضافت كولينز، التي تواجه معركة شرسة في ولاية مين للاحتفاظ بمقعدها في مجلس الشيوخ، في بيان "لصالح الشعب الأمريكي، الذي سيختار إما إعادة انتخاب الرئيس أو انتخاب رئيس جديد، ينبغي أن يكون قرار تعيين شخص في منصب مدى الحياة في يد الرئيس الذي سيُنتخب في الثالث من نوفمبر".

كانت روث بادر جينسبرج القاضية بالمحكمة العليا قد توفيت أمس الجمعة عن عمر 87 عاما ليصبح مقعدها شاغرا وذلك قبل أقل من شهرين على انتخابات الرئاسة الأمريكية.