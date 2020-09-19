خالد العناني يكشف عن إصابة حالة واحدة بكورونا بين السائحين منذ عودة السياحة

كتب عامر مصطفى

قال الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، إن الدولة قررت فتح السياحة الداخلية والخارجية على مراحل بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، موضحًا أن طلب مصر لتحليل pcr خفض أعداد القادمين من 6 آلاف إلى 2400 وبدأ في الزيادة مرة أخرى.

وأضاف العناني، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الحكاية، تقديم عمرو أديب، أن وزارة الصحة قررت توقيع الكشف تحليل pcr بمبلغ 30 دولارا لمن لم يستطيع توقيع الكشف الطبي داخل بلده، أو من يتعثر في إجراء الكشف.

وأكمل وزير السياحة والآثار، أنه كان في جولة بقارة أوروبا وزار عدد من الدول، كما تقابل مع عدد من وزراء السياحة، كما أجرى بعض المقابلات مع مسئولين ألمان حول عودة السياحة الألمانية، قائلاً: "جاهزين لاستقبال أي عدد من السائحين وعودة السائحين إلى بلدانهم دون الإصابة بالفيروس ".

وتابع وزير السياحة والآثار، أن نسبة الإصابة بين السائحين في مصر كانت حالة واحدة فقط منذ فتح الخطوط الجوية ودخول السياح وتلقي العلاج وشفي من الفيروس، موضحًا أن الأمر بالنسبة للدول الأوروبية سياسياً وليس شيء آخر، وذلك بسبب الموجة الثانية للفيروس في أوروبا.

وأشار وزير السياحة والآثار، أن أي آثار خرجت بطريقة غير شرعية ستعود مرة أخري بالطرق القانونية، موضحاً أن رأس نفرتيتي خرجت بطريقة غير شرعية من 107 أعوام، ومنذ ذلك الوقت نحاول إعادتها عن طريق الطرق القانونية.