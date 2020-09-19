اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تدين جريمة ختان طفلة بالمقطم

كتب محمود راغب

أدانت اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومى للمرأة والمجلس القومى للأمومة والطفولة الواقعة المؤسفة بشأن إجراء ختان لطفلة تبلغ من العمر 12 عام بمنطقة المقطم، بالقاهرة ، وبحسب بيان صحفى ، أعربت الدكتورة مايا مرسي ، رئيسة المجلس القومي للمرأة ،عن غضبها الشديد من استمرار تكرار إرتكاب مثل هذه الجرائم في حق الفتيات ، مشددة على أن أفراد المجتمع عليهم دور كبير في رفض واستنكار هذه الجريمة وعدم السماح بارتكابها داعية رجال وسيدات مصر الشرفاء الابلاغ عن هذه الجرائم على خط نجدة الطفل 16000.

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من جانبها أوضحت الدكتورة سحر السنباطي ، أمين عام المجلس القومي للطفولة والأمومة ، أن خط نجدة الطفل 16000 التابع للمجلس تلقى البلاغ رقم 16363 صباح اليوم والذي يفيد بوصول طفلة تبلغ من العمر 12 عاما إلي مستشفي الحسين الجامعي تعاني من نزيف أثر تعرضها لجريمة تشويه الأعضاء التناسلية والمعروفة بالختان علي يد "داية" بمسكن والدتها بمنطقة المقطم.

وقالت السنباطي، أن إدارة المستشفي قد بادرت بالإبلاغ عن هذه الواقعة والتي تحرر عنها محضر جنح المقطم وتم ضبط الأم وتباشر النيابة العامة التحقيقات وعرض الطفلة علي مصلحة الطب الشرعي .

وتؤكد السنباطي ، أن هذه الجريمة لا تهاون معها ابدا وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة حتى لا يضيع حق الطفلة البريئة وأن المجلس القومي للطفولة والأمومة لن يتواني في مجابهة تلك الجرائم والإبلاغ عن مثل هذه الوقائع لملاحقة الجناة فيها .

وذكر البيان ، أن اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث تقدمت بالشكر للنيابة العامة علي مجهوداتها في التحقيق في مثل هذه الوقائع وعلى حرصها الدائم في انفاذ حقوق الأطفال والفتيات .