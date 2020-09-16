اليوم السابع
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وزارة التضامن تستمر اليوم فى صرف المساعدات النقدية لمستفيدى "كرامة"

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 01:00 ص
وزارة التضامن تستمر اليوم فى صرف المساعدات النقدية لمستفيدى "كرامة" الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى
كتب مدحت وهبة

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تستمر وزارة التضامن الاجتماعي اليوم الأربعاء في ، صرف مساعدات برنامج كرامة عن شهر سبتمبر الجارى، للمستفيدين من البرنامج، ويبلغ عددهم حوالي مليون و٢٤٠ ألف فرد على أن يتم الصرف لمستفيدي تكافل، والذين يبلغ عددهم حوالي مليوني مستفيد اعتباراً من يوم الخميس المقبل وبقية الشهر، بالإضافة إلى مستفيدي كرامة الذين لم يقوموا بالصرف خلال الأيام المخصصة لهم.

وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري، لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة، كما اعتمدت خطة الصرف للمستفيدين لمواجهة التكدسات وتقليل فرص التزاحم التزاماً بالإجراءات الاحترازية لمواجهة ڤيروس كورونا.

وأكدت الوزيرة أن غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد، وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث أي تكدس أو تزاحم.

جدير بالذكر أن عدد الأسر المستفيدة من تكافل وكرامة حوالي ٣ ملايين أسرة، بما يشمل حوالى ١٢ مليون فرد ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و ٥١٨ مليون جنيه .



 


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