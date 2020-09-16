نائب رئيس هيئة البترول السابق يوضح أهمية اكتشاف الغاز الجديد فى البحر المتوسط

ماجد تمراز

قال المهندس مدحت يوسف، نائب رئيس هيئة البترول السابق، إن هناك كشفا مصريا عظيما وهاما لبئر الغاز الموجود في البحر المتوسط، وتم الكشف على بعد 5 كيلو من ساحل البحر الأبيض المتوسط، وهذا الكشف يبلغ حوالي 4 تريليون قدم مكعب، وهو يصل إلى حجم حقل ظهر، ومعدل الإنتاج سيكون ثانى أكبر معدل إنتاج غاز طبيعي في مصر.



وأضاف، خلال مداخلة مع الإعلامي عمرو عبد الحميد ببرنامج "رأي عام" الذي يذاع على قناة ten: "الكشف الجديد سيعمل على إثراء إنتاج الغاز المصري، وسيقوم بتعويض ما تم سحبه على مدار السنوات الماضية، وهو يبعد بمسافة قليلة عن الساحل، وسيكون هناك سهولة في رصده في الشبكة، وهو لا يقع فى المياه العميقة، وتكلفة إنتاجه ونقله بتكاليف أقل عن باقيى حقول الغاز".



وقال: "هذا البئر مميز بتكلفته الاقتصادية التي تم اكتشافها، والعائد الخاص به سيكون كبيرا للغاية".

وكانت نشرت وكالة "نوفا" الإيطالية تفاصيل كشف غازى جديد فى منطقة نورس الكبرى البحرية فى امتياز غرب أبو ماضى فى الدلتا باحتياطات اولية تزيد عن 4 تريليون قدم مكعب من الغاز.

ونجحت الشركة فى تحقيق الكشف الغازى بعد حفر البئر الاستكشافي "نودوكو شمال غرب 1" على عمق 16 متر تحت سطح الماء، وعلى بعد 5 كيلومترات من الشاطئ ونحو 4 كيلومترات شمال حقول نوروس الذى تم اكتشافه فى يوليو 2015.



وكشفت الشركة أن البئر نودوكو شمال غرب 1 يحتوي على طبقة من الرمال الحاملة للغاز بسمك يبلغ 100 متر، منها 50 مترا تعود لتكوينات رمال من العصر البليوسني فى كفر الشيخ و50 مترا أخرين من الحجر الرملي تعود للعصر الميسيني لتكوينات أبو ماضي، وكلاهما يتمتعان باحتياطات بترولية "جيدة".



وأشارت الشركة إلى أنها وجدت تكوينات فى منطقة أبو ماضي لم ترها من قبل فى حقل نوروس، مما يثبت الاحتياطات العالية لمنطقة "نوروس الكبرى" وامتداد جديد لإمكانات الغاز فى شمال الحقل.



وتشير التقديرات الأولية لنتائج البئر، مع الأخذ فى الاعتبار امتداد الخزان باتجاه الشمال، جنبًا إلى جنب مع الاكتشافات الأخيرة التي أجريت في المنطقة، إلى أن غاز منطقة نوروس الكبرى يمكن تقديره بما يزيد عن 4 تريليون قدم مكعب.