اليوم السابع
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مجلس الوزراء السعودى ينشئ هيئة السياحة فى البحر الأحمر

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 01:02 م
مجلس الوزراء السعودى ينشئ هيئة السياحة فى البحر الأحمر المواقع التراثية فى السعودية
كتبت آمال رسلان

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وافق مجلس الوزراء السعودى على إنشاء هيئة السياحة في البحر الأحمر، كما وافق على تنظيم مجلس التنمية السياحي.
 
وقال موقع العربية إن رؤية 2030، تركز على منطقة البحر الأحمر كوجهة سياحية واعدة، عبر عدة مشاريع ضخمة.
 
ويوجد مشروع البحر الأحمر السياحي والذي يقام على عدد من الجزر والمواقع الجبلية والشواطئ، لتصبح وجهة رائدة لسياحة الاستجمام والأنشطة والمغامرات في المملكة.
 
وتتيح الوجهة الجديدة فرصة استكشاف طبيعة المملكة، من جزر وسواحل وبراكين خاملة، بالإضافة إلى محمية طبيعية وآثار قديمة.
 
ويدير صندوق الاستثمارات العامة، المشروع حيث يُطور من خلال شراكات عالمية لتعزيز حضور المملكة على الخريطة السياحية العالمية وفقاً لرؤية 2030.
 
ويقام مشروع "البحر الأحمر"، بالتعاون مع أكبر الشركات العالمية في قطاع الضيافة والفندقة، لتطوير منتجعات سياحية استثنائية على أكثر من 50 جزيرة طبيعية بين مدينتي أملج والوجه، وذلك على بُعد مسافات قليلة من إحدى المحميات الطبيعية في المملكة والبراكين الخاملة في منطقة حرة الرهاة.
 
وسيشكل المشروع وجهة ساحلية رائدة، تتربع على عدد من الجزر البكر في البحر الأحمر. وإلى جانب المشروع، تقع آثار مدائن صالح التي تمتاز بجمالها العمراني وأهميتها التاريخية الكبيرة.
 

السعودية

السياحة السعودية

البحر الاحمر

مشاريع السياحة السعودية

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