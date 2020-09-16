كاتب صحفى يكشف أهداف قطر الخبيثة ضد مصر

كتب أحمد عرفة

أكد الكاتب الصحفى محمد عز الدين، نائب رئيس تحرير الأهرام، أن أكاذيب قناة الجزيرة بأن الدولة المصرية تحاصر الفلسطينيين ليس سوى مجرد شائعات تحاول من خلالها تلك القناة القطرية التحريض ضد مصر وزرع الفتن ونشر الفوضى، موضحا أن تلك القناة القطرية تبث سمومها من خلال الاعتماد على ذباب إلكترونى ولجان إلكترونية لنشر تلك الأكاذيب ضد الدولة المصرية.



وقال الكاتب الصحفى، في تصريحات لقناة إكسترا نيوز، إنه من المعروف الموقف المشرف للدولة المصرية في مساندة الفلسطينيين ودعم الدولة المصرية لقضية السلام، ومساندة الشعب الفلسطيني، موضحا أن الدوحة تحاول أن تثير الفوضى وتنشر الأكاذيب لتشويه الدور المصرى المؤثر في القضية الفلسطينية.



ولفت محمد عز الدين، إلى أن تلك الأكاذيب التي تروجها قناة الجزيرة لا يسمع لها أحد سواء من جانب الشعب المصرى أو من جانب الشعب الفلسطيني، لأن الجميع أصبح على علم بشكل كامل بمخطط تلك القناة القطرية لتشويه والتحريض ضد مصر عبر سلاح الأكاذيب والشائعات.