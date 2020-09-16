بحث سفير مصر لدى الكويت طارق القونى اليوم الأربعاء، مع نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله، العلاقات الثنائية المتميزة بين البلدين، كما بحث القونى والجارالله - خلال اللقاء الذي عقد بديوان عام وزارة الخارجية الكويتية- تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.
وفي سياق اخر، اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، مع سفير البحرين لدى الكويت صلاح علي المالكي، بمناسبة استلام مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت؛ حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.
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