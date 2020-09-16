وفي سياق اخر، اجتمع نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجارالله، مع سفير البحرين لدى الكويت صلاح علي المالكي، بمناسبة استلام مهام عمله سفيرا لبلاده لدى الكويت؛ حيث تم خلال اللقاء بحث عدد من أوجه العلاقات الثنائية بين البلدين الشقيقين.

