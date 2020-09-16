اليوم السابع
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الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 03:40 م
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الإفتاء إذا كانت كثرة الإنجاب عبئًا على الاقتصاد كانت المصلحة فى تنظيمه..فيديو

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 02:40 م
الإفتاء إذا كانت كثرة الإنجاب عبئًا على الاقتصاد كانت المصلحة فى تنظيمه..فيديو دار الافتاء
كتب لؤى على

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قالت دار الإفتاء المصرية: نحن في مرحلةٍ دقيقةٍ مِن بناءِ الدولةِ تَستلزمُ الحرصَ على ما يُساعدُها على النهوضِ، مضيفة أن التضخُّمَ السكانيَّ يُكبِّلُ الاقتصادَ وتَعجزُ الدولةُ بمواردِها المحدودةِ عن ملاحقتِه.
 
وأوضحت الدار -في فيديو موشن جرافيك أنتجته وحدة الرسوم المتحركة- أن الأولادَ وإنْ كانوا زينةَ الحياةِ الدنيا، وقد ندبَ النبيُّ الكريمُ إلى التكاثرِ؛ فإنه وردَ كذلكَ في بابِ الذمِّ فقالَ تعالى: {اعْلَمُوا أَنَّمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا لَعِبٌ وَلَهْوٌ وَزِينَةٌ وَتَفَاخُرٌ بَيْنَكُمْ وَتَكَاثُرٌ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ} [الحديد: 20].
 
وأشارت الدار إلى أن الأمورَ تُقَدَّرُ بعواقبِها، فمتَى كانتْ كثرةُ الإنجابِ عبئًا على الاقتصادِ في ظلِّ نُدرةِ المواردِ كانتِ المصلحةُ في تنظيمِه، ومتى كانتْ دافعًا لِعَجلةِ الاقتصادِ إلى الأمامِ في ظلِّ وفرةِ المواردِ وحاجةِ السوقِ إلى الأيدي الماهرةِ كانتِ المصلحةُ في الندبِ إليه.
 

دار الافتاء

كثرة الانجاب

موشن جرافيك

الانجاب

الاقتصاد

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