اليوم السابع
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الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة"

الأربعاء، 16 سبتمبر 2020 01:58 م
الأوقاف تنشر نص خطبة الجمعة المقبلة بعنوان "كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة" الدكتور محمد مختار جمعة وزير الاوقاف
كتب ـ على عبد الرحمن

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نشرت وزارة الأوقاف عبر موقعها الإلكترونى نص خطبة الجمعة المقبلة تحت عنوان: " كيف نستعيد قيمنا وأخلاقنا الجميلة "، مشددة على الأئمة ضرورة الالتزام بموضوع الخطبة نصًا أو مضمونًا على أقل تقدير، وألا يزيد أداء الخطبة عن 10 دقائق للخطبتين الأولى والثانية مراعاة للظروف الراهنة.
 
وقالت الوزارة فى بيان اليوم:"نثق فى سعة أفق الأئمة العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة، ونسأل الله العلي القدير أن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد، وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين، وألا يكتب علينا ولا على أحد من خلقه غلق بيوته مرة أخرى".
 
ووضعت وزارة الأوقاف عددا من الضوابط لعودة صلاة الجمعة هى:
 
1. تكون خطبة الجمعة في حدود 10 دقائق.
 
2. مراعاة التباعد بما يعادل متر ونصف المتر بين المصلين.
 
3. ارتداء الكمامة.
 
4. إحضار المصلى الشخصي.
 
5. فتح المساجد قبل الصلاة بـ10 دقائق وغلقها فور انتهاء الصلاة.
 
6. الاقتصار على الأماكن المتاحة وفق تحقيق إجراءات التباعد الاجتماعي فقط.
 
7. عدم فتح دورات المياه.
 
8. عدم فتح أو دور المناسبات.
 
9. عدم زيارة الأضرحة.
 
10. عدم السماح بأي مناسبات اجتماعية من أفراح أو عزاء أو نحوه.
 
11. عدم السماح بصلاة الجنائز بالمسجد .
 
12. فتح المساجد الكبرى والجامعة بشرط وجود إمام أو خطيب معتمد من الأوقاف.
 
13. في حالة حدوث أي مخالفة سيتم اتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالف وعدم إقامة.الجمعة في المسجد.
 
14. الأوقاف تؤكد أنه لا حرج على من صلى الجمعة ظهرًا في منزله طوال فترة الفتح الجزئى.
 
 

عودة صلاة الجمعة

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الاوقاف

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